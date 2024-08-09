Okan Buruk: “Haklı bir galibiyet aldık"

Buruk, RAMS Park'ta Hatayspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu aktaran Buruk, "Aslında çok kolaya çevirebileceğimiz, 1-0'ı çok erken bulabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Çok net goller kaçırdık. İsteğimiz, konsantrasyonumuz bir önceki maça göre iyiydi. Çok istedik. Rakibimizin savunma oynayacağını biliyorduk. Burada da üretkenlik önemliydi. Ürettik ama atamadık. Rakibimizi kalemize yaklaştırmasak da sürpriz bir gol yedik. Maçın sonuna kadar oyunun içindeydik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Geriden gelerek kazanmanın önemli olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Kendi sahamızda kazanmak çok önemli. Böyle kazanmak bence daha da güzel oldu. Bazen ilk yarıda atılan gollerle 2-0 kazanırsınız ama bu kadar etki etmez. Kazanma isteği ve hırsını ortaya koyan futbolcularımız ile bizi destekleyen büyük Galatasaray taraftarının birlikte olduğunda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Hep birlikte daha iyisini yapacak gücümüz var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE OYUNCU GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

Okan Buruk, Türkiye'ye yabancı oyuncuları getirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Kadrolarında oyuncu eksilten orta saha oyuncusu olmadığı yönündeki eleştiriler üzerine Buruk, "Bunu bulmak kolay değil. Vendel böyle biriydi ama onun da farklı artı ve eksileri vardı. Gabriel Sara da orta sahayı pasla geçebilecek bir oyuncu. Dünya futbolunun en önemli oyuncuları Xavi, Iniesta ve Busquets idi. İkisi adam eksiltmezdi ama paslarıyla deliyordu. Elimizdeki oyuncular paslarla orta sahayı geçebilecek kapasitede. Gabriel, ceza sahasına giren, gol sayısı yüksek ve şutu olan bir oyuncu. Henüz fiziksel olarak hazır değil. Zamanla onu da hazır hale getirerek takıma katkı vermesini sağlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye transfer yapmanın zorluğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Futbolda hiçbir zaman istediğiniz oyuncuyu alma şansınız yok. Özellikle Türkiye'ye oyuncu getirmek kolay değil. Herkes Avrupa'da tercih edilen ilk ülke bizmişiz gibi davranıyor. Futbolcular Avrupa'daki ilk 5 ligi düşünüyor. Transfer yapabilmek için farklı yollar denemeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra Galatasaray'ın ne kadar büyük takım olduğunu anladığını söyleyen futbolcularımız var. Kendimizi de dışarıya iyi anlatmamız gerekiyor. Genel olarak takımdan ve kadromdan memnunum. Transfer bitene kadar elimizdeki oyuncuların durumuna göre belki 1-2 oyuncu kadroya katabiliriz."

"KARAKTER VE ANTRENMAN PERFORMANSI OLARAK ZAHA'DAN MEMNUN KALDIK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımdan ayrılma ihtimali olan Wilfried Zaha'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Zaha'nın transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya almadığını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaha çok önemli bir oyuncu. Onun kendine has, bireysel bir oyunu var. Zaman zaman bireysel oyunculara da ihtiyaç oluyor. Elimizde olmayan bir tip olduğu için aldık. Birçok maçta elinden geleni yapmaya çalıştı. Geçen sezon başında sakatlık yaşadı. Takım içinde bir yarış vardı. Barış Alper çıktığı için Zaha büyük bölümde oynamadı. Karakter ve antrenman performansı olarak Zaha'dan memnun kaldık. Bugün maç öncesi Zaha ile konuştum. Kadroda olmayı onun da istemesi gerekiyordu. Transfer dönemlerinde futbolcular sakatlık korkusu yaşar. İnsan ve futbolcu olarak çok beğeniyorum. Hala bizim oyuncumuz. Daha ayrılmadı. Bizim için çok iyi mücadele etti. Geçen sezonki şampiyonlukta da önemli bir payı var."

"SOSYAL MEDYAYI İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE YÖNLENDİREBİLİRSİNİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sosyal medyayı dikkate almadığını söyledi.

Yaşadıkları başarılara rağmen sosyal medyada oluşan atmosferin sorulması üzerine Buruk, "Sosyal medyayı önemsemiyorum. Sosyal medya ile dışarıdaki gerçek hayatı bir tutmamak gerekiyor. Sosyal medya farklı, sokak ve stat farklı şeyler. Biraz zaman ve para harcadığınızda sosyal medyayı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Sosyal medyadan etkilenmemiz gerekiyor. İki sezondur böyle başlıyoruz. Sağ olsunlar şampiyonluklarda onların da katkısı var." dedi.

Buruk, sosyal medya manipülasyonunun hep olacağını ileri sürerek, "İki sene bizi motive ettiler. Bu sene de aynı motivasyonla devam ediyoruz. Sadece Galatasaray'a da yapılmıyor. Sosyal medyaya çok fazla takılmamak gerekiyor ama taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Bugün statta olduğu gibi bizi destekleyen, her şartta takımının yanında olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada aslolan Galatasaray. Bugünkü galibiyet de bence önemli bir zamanda geldi. Farklı bir sonuç olsa devam edecekti ama bu duracak ve bir sonraki maç beklenecek. İki sezon önce 14 maç üst üste kazandık, 15. maçı kaybedince kıyamet koptu. Geçen sezon 17 maç kazandık, 18'incisini kaybedince aynısı oldu. Burası Galatasaray. Başka takımlara benzemez. Hiçbir zaman başarısızlıkla ilgili kimseye laf anlatamazsınız. Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var. Kimseyi kandıramazsınız. Başarımızdaki en büyük sebep budur." değerlendirmesinde bulundu.

"SON GÜNE KADAR TRANSFER ŞANSI OLABİLİR"

Buruk, son güne kadar transfer yapma ihtimalleri olduğundan bahsetti.

"Teknik adamlar hem transfer dönemini bekler hem de bir an önce bitmesini ister." diyen Buruk, şunları kaydetti:

"Sadece sizin alacaklarınız değil sizden alınacak oyuncular da olur. Bu da oyuncuların kafasını karıştırabilir. Bir kesim yeni anlaşma, parasını artırmak ister. Bir kesim başta takımda oynamak ister. Bazen siz göndermek istersiniz ama oyuncu gitmez. Aynı motivasyonu sağlamak zor oluyor. Kadronuz belli olduktan, transfer bittikten sonra işinize sağlıklı şekilde odaklanabilirsiniz. Maça gelene kadar da futbolcu seyrettim. Bir yandan maça hazırlanırken diğer yandan olası transferlerle ilgili görüş bildirmek zorundayız. Transfer dönemi zor geçiyor ama Galatasaray takımındayız. Burada transfer devam edecek. Son güne kadar transfer şansı olabilir. Takımımızı en iyi hale getirmek istiyoruz. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz ve beklentiler çok yüksek. Bunu biliyoruz. Onların beklentilerine karşılık vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de ön eleme oynayacağız. Ülke futbolunu yukarı çekmek istiyoruz. Bunu geçen sezon yapmıştık. Bunun baskısını da üzerimizde hissediyoruz."

Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert'in Süper Lig'in 2. haftasındaki Konyaspor maçına hazır olacağını söyledi.