SON DAKİKA: Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında sezonu açıyor! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.
Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.
SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.
Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.
Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.