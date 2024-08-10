Iğdır FK, Burak Altıparmak ve Oğuzhan Özleşen’i kadrosuna kattı

Yeşil-Beyazlı kulüpten, Altıparmak ile ilgili yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Burak Altıparmak. Kulübümüz, Manisa FK forması giyen Burak Altıparmak ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Burak Altıparmak'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.

Kulüp, Avusturya'nın Wiener ekibinde forma giyen orta saha oyuncusu Özleşen'in transferini ise şu paylaşımla duyurdu:

"Kulübümüz, Oğuzhan Özleşen ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Oğuzhan Özleşen'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."