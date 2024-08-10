Süper Lig’in ilk haftasında 5 gollü maç: Konyaspor, Kasımpaşa’yı yıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ile ligde son haftada kümede kalmayı başaran Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele Tümosan Konyaspor, Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Nuno Da Costa ile Claudio Winck ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti ancak Tümosan Konyaspor, 81. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle maçta bir kez daha eşitliği yakaladı.

89. dakikada da Umut Nayir'in golüyle öne geçerek geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Öte yandan Kasımpaşa'nın Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, takımının beraberlik golünde yaptığı asistle maça damgasını vurdu.