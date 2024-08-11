FENERBAHÇE HABERLERİ: Szymanski, Napoli yolcusu

Sebastian Szymanski, 9.75 milyon Euro bedelle transfer olduğu Fenerbahçe'de bonservisinin hakkını vermeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'de ilk sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki orta saha performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Szymanski'yi kadrosuna katmaya yakın olan takım ise Serie A devi oldu.

YUVADAN UÇUYOR

Serie A ekiplerinden Napoli, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçen yılı istediği noktada bitiremeyen ve yeniden şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen İtalyan ekibi, orta sahada ibreyi Polonyalı yıldıza çevirdi. Napoli'nin bonuslarla birlikte Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı aktarıldı. Haberin detaylarında Sebastian Szymanski'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin de teklifi kabul etmeye yakın olduğu kaydedildi.

ÖNCE TRANSFER SONRA AYRILIK

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi elden çıkarmadan önce orta sahaya direkt 11'de oynayabilecek bir isim takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmasından sonra da gelen bonservis bedelini yine orta saha için harcayacak. Fenerbahçe'de kariyer dönemini yaşayan Sebastian Szymanski, geçen sezon sarı lacivertli formayı giydiği 55 maçta 13 gol ve 19 asist ile oynamıştı. (Akşam)