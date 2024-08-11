Teksüt Bandırmaspor 3-2 Erzurumspor

Trendyol 1. Lig'in birinci haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Erzurumspor FK'yı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçı Bandırmaspor 3-2 kazandı ve lige galibiyetle başladı.

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 89 Emre Batuhan Adıgüzel), Diakhaby (Dk. 70 Paixao), Nomel (Dk. 81 Doğan Can Davas), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 70 Diniyev), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 73 Muhammed Emin Yavaş), Sefa Akgün, Eren Tozlu, Özgür Sert (Dk. 84 Mustafa Gürkan Varlık), Muhammed Furkan Özhan (DK. 79 Cengizhan Bayrak), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Goller: Dk. 54 ve 82 Paulinho, Dk. 71 Paixao (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 60 ve 69 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 88 Faruk Can Genç (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 68 Atınç Nukan, Dk. 76 Faruk Can Genç, Dk. 82 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)