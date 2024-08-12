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Giriş Tarihi: 12.8.2024 22:45

Ankaragücü futbolcusu Renaldo Cephas kayıp! "Nerede olduğunu bilmiyoruz"

TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde forma giyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'a ulaşılamıyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, Cephas için "Nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Ankaragücü futbolcusu Renaldo Cephas kayıp! Nerede olduğunu bilmiyoruz

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.

Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada da gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."

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Ankaragücü futbolcusu Renaldo Cephas kayıp! "Nerede olduğunu bilmiyoruz"
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