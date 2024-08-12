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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:08

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Chamberlain, İngiltere’ye dönüyor

Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği oyuncu ülkesine gidecek. 30 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig’den Southampton, İpswich Town ve Championship’ten Sheffield United kulüpleri ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Chamberlain, İngiltere’ye dönüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain, ülkesi İngiltere'ye dönmek üzere. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Sheffield United, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Oxlade-Chamberlain'in, Sheffield United'ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Southampton ve İqswich Town'un da transfer listelerinde yer aldığı ifade edildi. Beşiktaş'ın geçen yıl bedelsiz olarak renklerine kattığı tecrübeli oyuncu, 30 resmi maçta forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı. (Hürriyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Chamberlain, İngiltere’ye dönüyor
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