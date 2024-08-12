Beşiktaş’ta Montero ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Montero, 2020-2021 sezonunda transfer olduğu siyah-beyazlı ekipteki 4 sezonda 46 maçta şans buldu. Beşiktaş'taki ilk sezonunda 17 resmi karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki stoper, 2021-2022 sezonunda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

2022-2023 sezonunun başında siyah-beyazlı formayla 4 resmi maçta görev alan İspanyol futbolcu, ardından Almanya 2. Lig takımlarından Hamburg'a kiralandı.

Montero, geçen sezonu ise Portekiz'in Arouca takımında kiralık olarak geçirmişti.