TRABZONSPOR HABERLERİ: Savic ve Okay sakata geldi, yeniler ne yaptı?

Trabzonspor, iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle erken çıkarmak zorunda kaldı. Savic, ilk yarının bitiminde yerini Mendy'ye bırakırken 59'da sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu yerine de Lundstram dahil oldu. Karadağlı stoperin adalesinde çekme olduğu, Okay'ın ise durumunun bugün netleşeceği öğrenildi.

YENİLER NE YAPTI?

DRAGUŞ: Israrla sorumluluk almamaya devam ediyor. Dün yine kanat oyuncularına konfor alanı yaratamadı. Ayrıca kenardan gelişen ataklarda da kendisini boşa çıkaramadı. Birçok pozisyon adeta köşede sıkıştı kaldı.

CİHAN ÇANAK: Hızıyla oyuna ritim kazandırması gereken Cihan, tempo yükseltemedi. Adam eksiltme becerisini de dün kullanamadı. Bardhi ile iyi bir uyum yakalayamadı.

SAVIC: Oyunda kaldığı süre boyunca takımın en iyisiydi. Sivasspor'un bütün ataklarını kesen isim oldu. Sağ bekte forma giyen Pedro Malheiro'nun eksiklerini de kapattı.

BARISIC: Hem savunmada hem de hücumda etkisiz kaldı. Denswil'in iyi performansı olmasa, Barisic yüzünden Trabzonspor dün 1 puanı da alamayabilirdi.

OKAY: Boyunun avantajını iyi kullandı. O sahadayken Trabzonspor orta sahası direnç gösteriyor, kırılma yaşamıyor.

PEDRO MALHEIRO: Savunmadaki zafiyeti dikkat çekti. Hücuma çıkışlarda risk almadı, topu en yakınındaki arkadaşına oynadı.

NWAKAEME: Kondisyon eksikliği ve fiziki düşüşünün devam ettiği çok bariz. Kendine gelmesi, eski günlerine yaklaşması uzun zaman alacak gibi.

LUNDSTRAM: Rapid Wien maçının aksine bu kez güven verdi. Oyunu yönlendirmeye çalıştı, pas opsiyonu aradı.