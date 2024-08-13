Eyüpspor’dan Aboubakar açıklaması

Africa Foot sitesi, Eyüpspor'un Aboubakar transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını ve Kamerunlu golcü ile görüşmelerin devam ettiğini iddia etmişti.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Kamerunlu golcü ile ilgilendikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, "Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Aboubakar'ın Siyah-Beyazlılar ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Play Spor)