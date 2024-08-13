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Giriş Tarihi: 13.8.2024 14:09

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Jhon Arias operasyonu

Galatasaray, Jhon Arias için Fluminense’ye 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Davinson Sanchez’in vatandaşı olan başarılı kanat oyuncusunun Sarı-Kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Jhon Arias operasyonu

Galatasaray, Brezilya'da Fluminense takımının formasını giyen Jhon Arias'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemlerine gelen Kolombiyalı kanat oyuncusu için resmi teklifte bulundu.

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen ayrıca zaman zaman 10 numara pozisyonunda da forma giyen 26 yaşındaki yetenekli futbolcu hız ve tekniği ile dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un 1.68 boyundaki başarılı futbolcuyu ısrarla istediği, Brezilya ekibin 15 milyon bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Galatasaray'ın ise Arias için 10 milyon euroyu gözden çıkarıdığı bildirildi.

36 GOL, 40 ASİST
Copa America'daki başarılı performansı ile dikkat çeken ve aynı zamanda Davinson Sanchez'in vatandaşı olan Arias'ın da sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fluminense ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Arias, Kolombiya formasıyla final oynadığı Copa America'da 6 maçta 2 asiste imza atmıştı. Güncel bonservis değeri 14 milyon euro olan Jhon Arias, Fluminense'nin en etkili hücum kozları arasında yer alıyor. Kolombiyalı futbolcunun 176 resmi maçta 36 gol, 40 asisti bulunuyor. (Milliyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Jhon Arias operasyonu
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