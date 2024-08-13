TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan Onuachu için yeni girişim

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 yenilen, sezonun ilk müsabakasında da Sivas'tan 0-0'lık sonuçla dönen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yaşanan gol kısırlığı için pivot bir santrfor olmayışına vurgu yapmıştı. Bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde Weghorst transferi için Burnley ile istenilen anlaşma zemini sağlanamadı.

Bunun üzerine Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Onuachu için yeni bir girişim yapma kararı aldı. 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmemesi üzerine beklemeye geçen Fırtına, son bir kez daha Southampton ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün de gelecek sezon planlamasında yer almayan Onuachu için yapılacak bu görüşmede daha olumlu olması ve transferin sonuçlandırılması için her iki tarafın da adım atması bekleniyor.

AVCI ZAMAN İSTEDİ

Bu arada Trabzonspor'un bu sezon yapılan 10 transfere rağmen şu ana kadar oynanan 4 resmi karşılaşmada beklenilen performansı sergileyememesi, taraftarların tepkisine neden oluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da hem sosyal medyada hem de bazı maçların ardından tribünden gelen tepkiler üzerine camiadan süre istedi. Eylül ayına kadar olan sürede takımı toparlayacağının mesajlarını veren teknik direktör Abdullah Avcı, oyun planında yaşanan sıkıntıları da bu zaman zarfında giderebileceğini vurguluyor.

SAKATLARDAN MÜJDE

Öte yandan Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'da korkulan olmadı. İki oyuncunun da kontrollerinde, darbeye bağlı bir sakatlık yaşadıkları ancak ciddi bir durum olmadığı tespit edildi. Karadağlı stoperin arka adalesinde çekme meydana gelirken, Rapid Wien maçında oynamasına engel bir durum olmadığı ifade edildi. Okay'ın da kısa bir süre dinlendirileceği ve ardından takıma dahil olabileceği belirtildi.

