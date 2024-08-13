TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Kinkoue pazarlığı

Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonuna Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Alınan 1 puan canları sıksa da transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda gözler; Fransız ekibinde forma giyen yıldıza çevrildi.

Bordo-Mavililer, Le Havre forması giyen Etienne Youte Kinkoue'yi transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyor. 22 yaşındaki stoperle prensipte anlaşan Trabzonspor, Fransız ekibinin 6.5 milyon Euro'luk bonservis beklentisini indirmeye çalışıyor.

Hoffenheim'ın istediği ve kulübüyle el sıkıştığı Kinkoue, Alman ekibiyle geçtiğimiz hafta anlaşmaya varamamış ve transfer iptal olmuştu. 1.96 boyundaki Kamerun asıllı Fransız stoper için Trabzonspor'un scout ekibi tam not verirken, alınması halinde 1-2 yıl içinde Kinkoue'nin çok yüksek rakamlara satılabileceği görüşünde. (Fanatik)

