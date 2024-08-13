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Giriş Tarihi: 13.8.2024 17:03 Son Güncelleme: 13.8.2024 17:12

Yayıncı kuruluştan destek alacak 50 takım belli oldu!

Yayıncı kuruluştan forma desteği alacak olan 50 takım belli oldu. Amatör statüde mücadele eden kadın, engelli ve erkek futbol takımlarından oluşan liste yayıncı kuruluşun web sayfası ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Yayıncı kuruluştan destek alacak 50 takım belli oldu!

Ülke genelinde 1300'ü aşkın takımın başvuru yaptığı projede yayıncı kuruluşun jürisi şartları yerine getiren tüm takımları titizlikle inceledi.

Destek alacak olan amatör futbol kulüpleri beIN SPORTS'un web sayfası ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Yayıncı kuruluş bu projeyle futbola verdiği desteğin kapsamını genişletecek ve 2024-2025 sezonunda amatör futbol kulüplerine forma sponsoru olarak 50 amatör kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.
Projeye dahil olan kulüpler, 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşun göğüs sponsorluğunda sahaya çıkacak. Yayıncı kuruluş, bu kulüpleri küresel medya gücüyle de destekleyecek. Sezon boyunca takımlar hakkında en güncel haberler ve amatör ruhu destekleyen özel içerikler, yayıncı kuruluşun ekranlarında, web sitesinde ve sosyal medya mecralarında futbolseverlerle buluşacak.

Ankara 1910 Spor

Isparta İlavus Spor

Ordu Pars Spor Kulübü

Kartal Atlas Spor Kulübü

İstanbul Mesudiyespor

2023 Gülyazı Spor Kulübü

Alanya Demirspor

Yeşildirek Spor Kulübü

Karabük Gençlerbirliği Spor Kulübü

63 Yıldızlar Akademi

Uludağ Spor Kulübü

2 Eylül Spor Kulübü

Afyon Anadolu Gücü Spor Kulübü

Lüleburgaz Kentspor

Bandırmagücü Spor Kulübü

Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü

Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü

25 Kasım Spor Kulübü

Gaziantep Futbol Gelişim Spor Kulübü

Selçuk Efes Spor

Gaziantep Özçalışkan Futbol Kulübü

Bayazıt Spor FK

Düzce Kadın Futbol Kulübü

Karasu Aziziye Spor Kulübü

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü

Kırıkkale Irmak Demirspor

Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü

Bişekspor

İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübü

Subaşıspor

Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü

Biga Adaspor

Kahramanmaraş Ampute Takımı

Cerrah Gençlik ve Spor

Gaziantep Ampute Takımı

Türkoğlu Gençlerbirliği Spor Kulübü

Batman Ampute Takımı

Bayburt Kurtuluş Spor Kulübü

Toprakkale Gençlerbirliği Spor

Geyve Dörtyol Spor Kulübü

Siirt Can Spor

Karabük Rüzgarlı Spor Kulübü

Çamdibi Spor Kulübü

Vangölü Sportif Faaliyetler Spor

Kapadokya Avanosspor Kulübü

Akçakoca Dadalıspor

Atak Gençlik ve Spor Kulübü

Antalya 1863 Futbol Kulübü

Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Kulübü

Erenköy Acarspor Kulübü

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Yayıncı kuruluştan destek alacak 50 takım belli oldu!
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