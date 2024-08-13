Yayıncı kuruluştan destek alacak 50 takım belli oldu!

Ülke genelinde 1300'ü aşkın takımın başvuru yaptığı projede yayıncı kuruluşun jürisi şartları yerine getiren tüm takımları titizlikle inceledi.

Destek alacak olan amatör futbol kulüpleri beIN SPORTS'un web sayfası ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Yayıncı kuruluş bu projeyle futbola verdiği desteğin kapsamını genişletecek ve 2024-2025 sezonunda amatör futbol kulüplerine forma sponsoru olarak 50 amatör kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.

Projeye dahil olan kulüpler, 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşun göğüs sponsorluğunda sahaya çıkacak. Yayıncı kuruluş, bu kulüpleri küresel medya gücüyle de destekleyecek. Sezon boyunca takımlar hakkında en güncel haberler ve amatör ruhu destekleyen özel içerikler, yayıncı kuruluşun ekranlarında, web sitesinde ve sosyal medya mecralarında futbolseverlerle buluşacak.