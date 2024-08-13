Yayıncı kuruluştan destek alacak 50 takım belli oldu!

Ülke genelinde 1300'ü aşkın takımın başvuru yaptığı projede yayıncı kuruluşun jürisi şartları yerine getiren tüm takımları titizlikle inceledi.
Destek alacak olan amatör futbol kulüpleri beIN SPORTS'un web sayfası ve sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Yayıncı kuruluş bu projeyle futbola verdiği desteğin kapsamını genişletecek ve 2024-2025 sezonunda amatör futbol kulüplerine forma sponsoru olarak 50 amatör kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) ile destek olacak.
Projeye dahil olan kulüpler, 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşun göğüs sponsorluğunda sahaya çıkacak. Yayıncı kuruluş, bu kulüpleri küresel medya gücüyle de destekleyecek. Sezon boyunca takımlar hakkında en güncel haberler ve amatör ruhu destekleyen özel içerikler, yayıncı kuruluşun ekranlarında, web sitesinde ve sosyal medya mecralarında futbolseverlerle buluşacak.
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Ankara 1910 Spor
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Isparta İlavus Spor
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Ordu Pars Spor Kulübü
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Kartal Atlas Spor Kulübü
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İstanbul Mesudiyespor
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2023 Gülyazı Spor Kulübü
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Alanya Demirspor
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Yeşildirek Spor Kulübü
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Karabük Gençlerbirliği Spor Kulübü
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63 Yıldızlar Akademi
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Uludağ Spor Kulübü
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2 Eylül Spor Kulübü
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Afyon Anadolu Gücü Spor Kulübü
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Lüleburgaz Kentspor
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Bandırmagücü Spor Kulübü
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Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü
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Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü
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25 Kasım Spor Kulübü
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Gaziantep Futbol Gelişim Spor Kulübü
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Selçuk Efes Spor
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Gaziantep Özçalışkan Futbol Kulübü
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Bayazıt Spor FK
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Düzce Kadın Futbol Kulübü
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Karasu Aziziye Spor Kulübü
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Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü
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Kırıkkale Irmak Demirspor
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Malatya İşitme Engelliler Spor Kulübü
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Bişekspor
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İstanbul Avcılar Sessizler Spor Kulübü
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Subaşıspor
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Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü
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Biga Adaspor
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Kahramanmaraş Ampute Takımı
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Cerrah Gençlik ve Spor
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Gaziantep Ampute Takımı
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Türkoğlu Gençlerbirliği Spor Kulübü
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Batman Ampute Takımı
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Bayburt Kurtuluş Spor Kulübü
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Toprakkale Gençlerbirliği Spor
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Geyve Dörtyol Spor Kulübü
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Siirt Can Spor
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Karabük Rüzgarlı Spor Kulübü
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Çamdibi Spor Kulübü
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Vangölü Sportif Faaliyetler Spor
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Kapadokya Avanosspor Kulübü
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Akçakoca Dadalıspor
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Atak Gençlik ve Spor Kulübü
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Antalya 1863 Futbol Kulübü
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Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Kulübü
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Erenköy Acarspor Kulübü