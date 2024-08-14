Cenk Ergün’den Kerem, Zaha ve Köhn transferi için flaş sözler!





Yeni sezonda da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirten Cenk Ergün, "Son 2 senenin şampiyonu bir takımımız var. Okan Buruk'la 2 senelik sözleşme yeniledik. İlk 11'imizden hiçbir oyuncu kaybetmedik. Lige çok büyük bir umutla başlıyoruz. 2025 yılında 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı takmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi play-off maçımız var gelecek hafta. İlerlemek istiyoruz fakat gerçek olmayan algılar ve karalamalarla bizim geriye çekildiğimizi düşünüyorum." dedi.



Cenk Ergün sözlerine şöyle devam etti, "Ben burada vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. 2006'da kulüpte çalışmaya başladım. Transfer de nasıl yapıldığı bilinen bir organizasyon. Bir havuz oluşturulur, teknik ekibimiz tarafından incelenir ve yönetime sunulur. Limitlerimiz ve bütçelerimiz doğrultusunda bu transferler yapılmaya çalışılır. Hep böyle oldu. 2 sene önce Avusturya kampı öncesinde yine böyle söylentiler vardı. Ben de o dönem transferin içinde olmadığı belirttim. Koskoca Galatasaray'da ben istediğim transferi tek başıma yaptırabilir miyim? Sadece ben değil, heyetimiz var. Bunun tek bir amacı olduğunu düşünüyorum. 25. şampiyonluğa ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"ZAHA'NIN AYRILMA TALEBİ OLDU"

Adı Premier Lig takımlarıyla anılan Wilfried Zaha'nın transfer durumuna ilişkin Cenk Ergün, "Devam eden süreçle ilgili bilgi verdiğimizde etkileyebiliyor. Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

"KOHN'LE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK"

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e teklif geldiğini belirten Cenk Ergün, "Köhn'le ilgili de bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi bir şekilde ulaşım oldu. Oyuncunun talebi bu teklifi değerledirmeme yönünde oldu. Köhn'le ilgili bir gelişme yok." dedi.

"KEREM'E DE İLGİLER VAR"

Cenk Ergün, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgiliyse şunları söyledi, "Kerem Aktürkoğlu sadece Galatasaray'ın değil milli takımımızın çok önemli oyuncusu. Kariyerini yurt dışında devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in uygun görebileceği ve kulubün tatmin olduğu istekler olursa bunu değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e de ilgiler var. Transfer gerçekleşebilir aşamasında değiliz.