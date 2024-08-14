Fenerbahçe, Reguilon için teklifini belirledi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler sonrasında ise sol bek arayışlarına da başladı.

Jose'nin listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var. Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor. Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak. Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon Euro önerilecek. (Sporx)