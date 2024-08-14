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Giriş Tarihi: 14.8.2024 16:50

GALATASARAY HABERLERİ: Rabiot'ta 4 İngiliz rakip var

Juventus'tan ayrılan Adrien Rabiot için temaslarda bulunan Galatasaray, oyuncu için Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Arsenal'la yarışıyor. 29'luk Fransız orta saha en az 8 milyon Euro maaş istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Rabiot’ta 4 İngiliz rakip var

Galatasaray, Adrien Rabiot için çabalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde zorlu rakiplerle karşı karşıya kaldı. Juventus'la kontrat yenilemeyen ve boşa çıkan Rabiot için Chelsea, M.United, Liverpool ve Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, bu transfer yarışında Ada ekiplerinin bir adım önde olduğunu yazdı. Atletico Madrid'in de oyuncuyu bir dönem istediği fakat anlaşma sağlanamayınca transferden vazgeçtiği bildirildi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni adresinin İngiltere olacağı konuşuluyor. Fakat Aslan da Rabiot'tan vazgeçmiş değil.

Öte yandan Adrien Rabiot'un annesi ve menajeri Veronique, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz takımlar var. İlgilenen kulüplerin sadece benimle konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 2023-24 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 35 maça çıkıp 3012 dakika süre alan Adrien Rabiot 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı. (Akşam)

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GALATASARAY HABERLERİ: Rabiot'ta 4 İngiliz rakip var
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