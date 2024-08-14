Real Madrid’in rakibi Atalanta | UEFA Süper Kupa Finali

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Super Kupa Finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI ANLATIM
Real Madrid 0-0 Atalanta | İlk yarı oynanıyor
İŞTE REAL MADRID - ATALANTA MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde; Vinicius, Mbappé, Rodrygo
Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman
MİLLİ YILDIZIMIZ ARDA GÜLER YEDEKTE!
UEFA Süper Kupa Finali'nde milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.