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Giriş Tarihi: 14.8.2024 22:10

Real Madrid'in rakibi Atalanta | UEFA Süper Kupa Finali

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Super Kupa Finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Real Madrid’in rakibi Atalanta | UEFA Süper Kupa Finali

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Super Kupa Finalinde İtalyan temsilcisi Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI ANLATIM

Real Madrid 0-0 Atalanta | İlk yarı oynanıyor

İŞTE REAL MADRID - ATALANTA MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde; Vinicius, Mbappé, Rodrygo

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman

MİLLİ YILDIZIMIZ ARDA GÜLER YEDEKTE!

UEFA Süper Kupa Finali'nde milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Real Madrid'in rakibi Atalanta | UEFA Süper Kupa Finali
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