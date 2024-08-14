Trabzonspor Paul Onuachu’da Israrcı!

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Trabzonspor'da gözler yeniden Paul Onuachu'ya çevrildi. Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup olduktan sonra Sivasspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karadeniz ekibinde yeni transfer Denis Dragus beklentilere yanıt veremezken hücumda yaşanan sıkıntılar dikkat çekmişti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Rapid Wien ve Sivasspor'a karşı gol bulamamaları üzerine Onuachu'nun en kısa sürede transfer edilmesini istediği bildirildi. Bordo-mavililerin, Nijeryalı golcü için Southampton'a yeni bir teklif yapmaya karar verdiği öğrenildi.

İngiliz ekibi daha önce yapılan 5+2 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Trabzonspor'un bu kez net 6-7 milyon Euro düzeyinde teklif yaparak, Onuachu transferini bitirmeyi planladığı kaydedildi. Karadeniz ekibinde geçen sezon kiralık oynayan 30 yaşındaki Onuachu 25 maçta 17 gol atmıştı.

Trabzonspor, Rapid Wien ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer bugün Viyana'ya giderek kampa girecek. Abdullah Avcı ve Okay Yokuşlu saat 18.30'da Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Milliyet)