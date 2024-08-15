Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı!

EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluğa ulaşan Lamine Yamal'ın babası saldırıya uğradı.



Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Barselona'da bir otoparkta bıçaklandı. La Vanguardia'nın haberine göre olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

ŞU ANDA EVİNDE



İspanyol basınından Relevo, Nasraoui'nin hastaneden taburcu olduğunu yazdı: "Forvet oyuncusunun babası Mounir Nasraoui'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Dahası, saatler önce hastaneden taburcu edildikten sonra şu anda evinde. Lamine Yamal'ın babası birkaç saat önce hastaneden taburcu edildi ve şu anda evinde dinleniyor. Bıçaklı saldırıdan sonra mümkün olan en kısa sürede iyileşmeye çalışıyor. (Milliyet)