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Giriş Tarihi: 15.8.2024 20:59 Son Güncelleme: 15.8.2024 21:03

Başakşehir'in rakibi Iberia! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Avrupa'daki temsilcilerimizden Başakşehir, Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında Iberia ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak bir play-off'a kalmak istiyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Başakşehir’in rakibi Iberia! Maçta ilk düdük geldi CANLI

Konferans Ligi gruplarına kalmak isteyen temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz bu maçı da kazanarak play-off'a kalmanın hedefinde. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 IBERIA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Kemen, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

Iberia: : Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne

BAŞAKŞEHIR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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Başakşehir'in rakibi Iberia! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)
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