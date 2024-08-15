Başakşehir'in rakibi Iberia! Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Konferans Ligi gruplarına kalmak isteyen temsilcimiz Başakşehir, 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz bu maçı da kazanarak play-off'a kalmanın hedefinde. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 IBERIA (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ)

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Kemen, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

Iberia: : Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne

BAŞAKŞEHIR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.