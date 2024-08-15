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Giriş Tarihi: 15.8.2024 10:43

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Danimarka'lı orta saha!

Beşiktaş, Kophenag'ın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Lerager için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’a Danimarka’lı orta saha!

Transfer çalışmalarını son hız sürdüren siyah-beyazlıların Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Lukas Lerager'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki Lerager için Kopenhag'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'i göndermenin yollarını arayan yönetimin bu hedefe ulaştıktan hemen sonra Lerager için kulübüyle pazarlık masasına oturacağı kaydedildi. Danimarkalı oyuncu geçen sezon 43 maçta 7 gol, 5 asiste imza atmıştı. (Milliyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Danimarka'lı orta saha!
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