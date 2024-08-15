Bülent Timurlenk yazdı: Şöhretin bedeli ağır

"KÜSTAH OLDUĞUM KADAR DA ÖZEL BİRİYİM"

Porto ile kazandığı UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nin ardından Londra'ya geldiğinde şöyle demişti: "Kusura bakmayın, basit ve kolay bir hayat isteseydim Portekiz'de kalırdım. Küstah görünüyor olabilirim ama küstah olduğum kadar da özel bir teknik adamım. İngilizleri özel biri olduğuna ancak kazanacağı şampiyonluklarla ikna edebilirdi. Futbolun doğduğu topraklarda bunu başardığında o artık sadece yeşil sahanın değil reklam dünyasının da ikonuydu. Kabul edelim medya, yükselişler kadar düşüşlerin de hikâyesinin peşinden koşar. Onu kibirli bulup bunu bekleyen gazeteciler de her zaman oldu. Hem İngiltere'de hem de İtalya'da…

SATIR ARALARINDA BİLE YOK

Bugün Mourinho gibi marka bir teknik adamın gitme ihtimalinin olduğu bir kulübün başında Şampiyonlar Ligi dışında kalması, işte o düşüşü satmak isteyenlerin manşeti… Fred, Ferdi yokmuş, iki top direkten dönmüş, Lille kalecisi 7 kurtarış yapmış… Bunlar satır aralarında var ya da yok. Dün maçın ardından dediğim gibi: Bunların önemi yok. Çünkü Jose Mourinho bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yok.

MOU'NUN İLK ACI YENİLGİSİ

O JOGO: Mourinho hayatını kaybetti.

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında.

CORİERA DELLA SPORT: Mou artık Euroleague'de ve çok korkutucu.

KOOORA: Mou takımını Devler Ligi'ne taşıyamadı.

FİLGOAL: Mourinho'nun ilk başarısızlığı.

KİCKER: İlk acı yenilgisi.