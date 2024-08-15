FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor: Mateo Kovacic

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...

GÜNDEM TEKRAR KOVACİC

Sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede yaşadığı sorun dikkat çekti. Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic'i yeniden gündeme aldı.

Kanarya, Fred'in yokluğunda orta alanda büyük sıkıntı yaşarken Jose Mourinho, Lille maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini söyledi.

TEKLİF YOLDA

Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak. Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.