GALATASARAY HABERLERİ: Abdülkerim’in yerine Ahmetcan

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler sonrası harekete geçti. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Milli futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu ancak sarı-kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği belirtildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Ajax, 21 yaşındaki genç stoperi 2022 yazında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (Takvim)