GALATASARAY HABERLERİ: Cenk Özkacar, Aslan’ı reddetti

Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen Cenk Özkacar, bu teklifi reddetti. Relevo'da yer alan habere göre ise Real Valladolid de milli futbolcu ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Cenk Özkacar'ın Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2022 yılından bu yana Valencia'da oynayan Cenk Özkacar, İspanyol ekibinde çıktığı 46 maçta 2 asist yaptı. (Sports Digitale)

