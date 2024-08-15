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Giriş Tarihi: 15.8.2024 14:20

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, Rabiot için şartları zorluyor

Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Galatasaray, Fransız yıldız Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak için şartları zorlamakta kararlı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, Rabiot için şartları zorluyor

Galatasaray, Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri olan Adrien Rabiot için çalışmalarına hız verdi.

Ancak Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi devler de Rabiot'la yakından ilgilendiği için sarı-kırmızılıların bu transferde işi hiç kolay değil.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray, bu sert rakiplere rağmen Fransız yıldızı kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya kararlı

Rabiot transferi gerçekleşmezse Galatasaray diğer adaylara yönelecek.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray, Rabiot için şartları zorluyor
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