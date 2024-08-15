GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’na Spartak Moskova kancası

Yeni sezonda transfer hareketliliği yaşanan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için sıcak gelişme yaşandı.

MOSKOVA'DAN YENİ TEKLİF

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rusya temsilcisi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi yeterli görmeyip reddetmişti. Rus kulüp teklifini geliştirdi.

KEREM İKNA OLDU

Spartak Moskova, yaptığı ikinci teklif ile Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmeyi başardı. Yıldız oyuncu Spartak Moskova ile anlaştı.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Kerem Aktürkoğlu ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlanan sözleşmenin detayları belli oldu. Buna göre sözleşme süresi 4 yıl olacak, Kerem bu 4 yılın her bir yılı için 3 milyon Euro net kazanacak.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Ayrıca değişik bonuslara sahip olacak. Spartak, Kerem'e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem Aktürkoğlu böylece Spartak Moskova'nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

12 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan kulüpler arasında yapılan pazarlıkların sonunda anlaşma sağlanan bonservis bedeli de ortaya çıktı. Ruslar Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Kulüplerin kısa sürede transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu, 2023/24 sezonunda 54 maça çıktı. 15 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki sol kanat, 9 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Milliyet)