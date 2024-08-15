Manchester United, Bruno Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Manchester United üst üste açıkladığı transferlerle gündeme oturdu. Mathijs de Ligt ve Noussair Mazraoui gibi isimleri kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar iç transferde de hız kesmiyor.

Manchester United, deneyimli oyuncusu Bruno Fernandes'in sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.

29 yaşındaki Portekizli oyuncu 2020 yılının devre arası transfer döneminde kadroya katılmıştı. Bruno Fernandes Manchester United kariyerinde 234 maça çıktı. Portekizli deneyimli orta saha bu maçlarda 79 gol ve 67 asistlik katkı sağladı. (NtvSpor)