Süper Lig’de şiddete geçit yok

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sezon da futbol maçları başta olmak üzere sporda şiddete taviz vermiyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın verdiği önemle personel sayısını 130'dan iki katına çıkarıldığı ve bu sezon İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Demirbağ'ın sorumlu olacağı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 260 polis, 6 İstanbul takımının (Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa) bütün iç saha ve deplasman maçlarında mesai yapacak. Ekibin başında ise hakkında "En iyi spor şube müdürü" yorumları yapılan Osman Tınmazol var.

SANAL DEVRİYE DE GÖREVDE

Spor Şube polisleri, statlarda tribünleri ve güvenlik kameralarını takip ettikleri emniyetin "VAR" odalarından şiddet olaylarını tek tek tespit ediyor. Maç günleri Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde mesai yapan Spor Şube, takımlar ve TFF tarafından İstanbul İl Müdürlüğü'ne ulaştırılan programlara göre risk analizleri yaparken takımların konaklayacakları ilçeleri ve adresleri de belirliyor. Ayrıca takımlara ve taraftarlara, İstanbul'a geldikleri andan itibaren sorumlu personel tarafından eşlik ediyor. Şubeye bağlı sanal devriye polisleri de maçlardan önce gerginliği artırabilecek suç içerikli paylaşımları anlık takip ederek yasal işlem uyguluyor.

MEŞALELER CİPS PAKETLERİNDE!

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de oynanan maçlarda taraftarların statlara soktukları, sokmaya çalıştıkları veya sahaya attıkları yabancı maddeler arasında bıçaklar, kamalar, misketler, muştalar, bozuk paralar, alkol şişeleri, torpiller ve meşaleler yer almıştı. Spor Güvenliği Polisleri; meşaleleri cips paketlerine; bıçak ve kesici aletleri eldivenlerin içerisine saklanmış halde bulmuştu.