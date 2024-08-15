UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna 13 takım yükseldi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları tamamlandı.
13 TAKIM PLAY-OFF'A YÜKSELDİ
Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.
Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (0-1)
RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (2-0)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (0-2)
Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (1-0)
Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (1-1)
Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (2-1)
Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (0-3)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (2-1)
Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (0-0)
Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (1-0)
Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (1-0) (penaltılarda 13-12)
Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (uzatmada) (1-2)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (uzatmada) (0-1)