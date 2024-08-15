UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna 13 takım yükseldi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları tamamlandı.

13 TAKIM PLAY-OFF'A YÜKSELDİ

Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.

Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (0-1)

RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (2-0)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (0-2)

Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (1-0)

Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (1-1)

Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (2-1)

Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (0-3)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (2-1)

Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (0-0)

Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (1-0)

Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (1-0) (penaltılarda 13-12)

Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (uzatmada) (1-2)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (uzatmada) (0-1)