Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan Miguel Crespo açıklaması!

Iberia Tiflis'i evinde 2-0 yenen ve toplamda 3-0'lık skorla UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.İyi bir skor. 4 maçta 13 gol oldu. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz, oradan da iyi bir skorla dönüp gruplara gitmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli, bu maçlarda milli maç gibi aslında. Bu maçlarda oyuncular, tribünler kenetleniyor.Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çağdaş Hoca'nın arzusu, enerjisi, isteği çok yüksek. Önce şu play-off'u geçelim, sonrasını tek tek giderek geçmeye bakacağız. Başakşehir çok istikrarlı bir takım. İnanıyorum ki insanların ilgisi her geçen gün artacak.