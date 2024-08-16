BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’a Barcelonalı yıldız! 10 milyon Euro’luk teklif

Beşiktaş, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, Barcelona'da forma giyen genç yıldız futbolcuyu takibe aldı...

OLİVİER BOSCAGLİ PAHALI GELDİ

Sol stoper için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ın listesine Olivier Boscagli eklendi. Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin formasını giyen Fransız savunmacı için 15 milyon Euro talep edildi. Beşiktaş ise bu rakamı hayli yüksek buldu. PSV, eğer transferde indirime giderse transferin gerçekleşme ihtimali bulunuyor.



MIKAYIL FAYE ATAĞI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, rotasını İspanya'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar, La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen Mikayil Faye'yi renklerine bağlamak istiyor. Gelen haberlere göre Kara Kartal, genç savunmacı için ilk pazarlıklarını tamamladı.

10 MİLYON EURO'LUK ÖNERİ

Ancak bonservis konusunda arada ciddi bir uçurum var. Barça, 20 yaşındaki stoper için 15 milyon Euro dolaylarında bir rakam talep etti. Beşiktaş ise 10 milyon Euro önerdi. Ayrıca bu bedelin, taksitlerle ödenmesi planlanıyor.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Fakat Katalan temsilcisi, bonservis bedelini doğrudan nakit olarak istiyor. Hâl böyle olunca transferde pazarlık konusunda iki taraf da çıkmaza girdi. Ancak Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif hazırlayacak ve yeniden Barcelona'nın kapısını çalacak.



KARNESİ

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Kustosija altyapısından yetişen Faye, 2023'te Barça'nın altyapı takımının yolunu tutmuştu. O dönem İspanyol ekibi, genç oyuncuya 1.5 milyon Euro ödemişti. (Fanatik)