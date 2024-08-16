GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’a transferde engel!

Galatasaray'da gerçekleşmeyen ayrılıklar yeni hamleleri zora soktu. Bu sezon Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katarak planlamadaki hamlelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda yeni takviyeler için ayrılıklar bekleniyor. Buna karşın ne Zaha ne Kerem Aktürkoğlu ne de Köhn transfer oldu. Ayrıca Oliveira ile Halil Dervişoğlu da kendilerine yapılan tekliflere şu ana kadar olumlu dönüş yapmadılar.

Bu durumun transferde önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Galatasaraylı yöneticiler, "Bu kadro şişkinliği içinde giden olmadan gelen zor olur. Üstelik bunun mali boyutu da var" dediler. Aslan'da Zaha'nın Leicester'a kiralanmasında pürüz çıkarken oyuncunun 8 milyon euroyu aşan yıllık maliyeti büyük problem yaratıyor.



Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile 13 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar genç futbolcunun mali şartlarda Rus kulübüne evet dememesiyle önemli bir gelirden oldu. Diğer taraftan Köhn de Rusya'ya gitmeyi kabul etmedi. Futbolcuların ayrılmaması yeni transferler planlayan yönetimin işini zora sokarken ilerleyen günlerde aksi yönde bir gelişme olması halinde başta sol bek ve kanat olmak üzere gerekli görülen takviyelerin yapılacağı belirtildi. (Milliyet)