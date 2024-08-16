GALATASARAY HABERLERİ: Zaha’nın vedasının maliyeti 17 milyon Euro

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, kulüpten ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma zemini sağlanamadı. İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan Fildişi Sahilli oyuncunun, Galatasaray'daki net kazancı, ayrılığına problem yaratıyor.

KONYA KAFİLESİNDE YER ALMADI

Zaha; maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık 8.8 milyon Euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon Euro (631 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor. Eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti.

Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City… Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi. Öte yandan Zaha, Oliveira ve Davinson, Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.