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Giriş Tarihi: 16.8.2024 10:47 Son Güncelleme: 16.8.2024 10:58

İngiltere Premier Lig’de yeni sezon başlıyor

Dünyanın en büyük ligleri arasında olan Premier League’de yeni sezon heyecanı bugün başlıyor

İngiltere Premier Lig’de yeni sezon başlıyor

Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk edecek. Geride kalan sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town'a konuk olacak. 16 Ağustos'ta başlayacak Premier League, nefes kesen karşılaşmalar ve kıyasıya rekabetle beIN SPORTS ekranlarında olacak. Premier Lig'de sezonun ilk hafta fikstürü şu şekilde;

16 AĞUSTOS CUMA
22:00 Manchester United - Fulham

17 AĞUSTOS CUMARTESİ
14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth
19:30 West Ham - Aston Villa

18 AĞUSTOS PAZAR
16:00 Brentford - Crystal Palace
18:30 Chelsea - Manchester City

19 AĞUSTOS PAZARTESİ
22:00 Leicester City - Tottenham

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İngiltere Premier Lig’de yeni sezon başlıyor
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