Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Takımda kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"HAKEMLERİN OYUNU HIZLANDIRMASI GEREKİYOR"

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor."

"KİM KİME FAUL YAPIYOR BELLİ DEĞİL"

"Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi."

"KEREM'İN KALMASINI İSTİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam, demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahadaki performansıyla bunu destekledi."

"TRANSFER DÖNEMİ BİTİNCE MUTLU OLUYORUM"

"Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz."