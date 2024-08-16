Son dakika: Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş için hapis istemi

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi. Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, ATK raporuna göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarıldı.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darp ettikleri belirtildi. Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydedildi.