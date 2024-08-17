Kırmızı alarm

UEFA ülke puanında bu hafta da düşüşümüz sürdü. Şampiyonlar Ligi ön eleme serüveninde Fenerbahçe yüzümüzü güldüremezken, Avrupa Ligi'nde de Trabzonspor aynı senaryoyu tekrarladı. Konferans Ligi'nde Başakşehir'in üst üste galibiyetleri sevindirse de Çekya ekipleri, bu hafta oynadıkları 5 karşılaşmayı kazandı. Alınabilecek en yüksek puanı (1.000) hanesine yazdırdı ve bizimle farkı iyice açtı.Türkiye, 0.20 puanlık katkıyla 35.300'e yükselirken önümüzde bulunan Çekya, 36.350 puanla yoluna devam ediyor. 10'uncu sırada bulunduğumuz yeni sezonda 9. basamaktaki Çeklerle fark, 1.050'ye tırmandı. Türkiye adına sevindirici gelişme, Çek ekibi Banik Ostrava'nın Avrupa'ya veda etmesi oldu.