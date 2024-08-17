Mehmet Sepil: Bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe’nin her türlü hakkı korunacak

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sırasında deplasman tribününden protokol tribününe doğru gittiği sırada yaşananları değerlendireceklerini ve ne olduğunu anlamaya çalışacaklarını belirterek, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak"" ifadelerini kullandı.

Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.