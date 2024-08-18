5 dakikada rekor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon Mohamed Salah fırtınasıyla başladı. Liverpool'un, Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 yendiği
maçın 60. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki forvet, önce Jota'ya asist yaptı. 65. dakikada ise bu kez kendisi fileleri havalandırıp skoru ilan etti.
Mısırlı yıldız bu golle Premier Lig sezonunun açılış haftasındaki gol sayısını 9'a çıkardı ve yeni bir rekora imza attı.
Daha önce 8 gollü Frank Lampard, Wayne Rooney ve Alan Shearer
ile rekoru paylaşıyordu. Liverpool'daki 350. maçına damga vuran Salah
, attığı golden sonra klasikleşen sırtından ok çıkarma ve atma hareketini yapıp, ardından secdeye kapandı.