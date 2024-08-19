Barış Kanbak: Kaybetmediğimiz için mutluyuz

Süper Lig'in 2'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu.

İşte Barış Kanbak'ın açıklamaları:

"Bugün zorlu bir hava şartı, zorlu bir oyun vardı. Maçı değerlendirmek gerekirse iki parça ayırmak lazım. İlk yarıdaki su molasından öncesi ve su molasından sonrası ikinci yarı olarak ayırıyoruz. İlk yarıda biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik top rakipteyken. Sadece ön alan baskısında tek oyuncu ile dokuz yönlendirmeli baskıyı ve savunmada artı bir kalmayı planladık. Bunun için rakibimizin uzun toplar atacağını öngörüyorduk ki öyle oynadılar. Bu uzun toplarda arkada eksik yakalanmamaktı amacımız. Bu uzun toplarda yakalanmadık fakat rakip takıma çok fazla toplu oynama şansı verdik. Su molasında da bunun bizim için doğru tercih olmadığını düşündük. Geriye de düşünce risk alma zamanının geldiğine karar verdik. Ve maçın son 10 dakikası 9-10 baskısına döndük. Önde biraz daha kalabalık yerleşmeyi tercih ettik. Bunun meyvesini de aslında son 7-8 dakikada aldık. İlk yarı içeri girmeden önce 2-3 tane gol fırsatımız oldu. İki tanesi çok netti bunu değerlendiremedik. Fakat devre arasında içeri girdiğimizde bütün herkes, oyuncu grubumuz, bizler bir sakinleştik önce. Çünkü oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. Bu ilk yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz sadece tek plan üzerinden gidiyordu ve bunu da görmüştük zaten. İkinci yarıda biraz daha toplu oynayan taraf olduk. Rakip cezası arasında daha fazla toplu buluştuk. Fakat maçın sonuna kadar sonuçlandıramama devam etti. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz bir pozisyonda golü bulduk. Ve bugün sahadan bir puanla ayrıldık. Böyle deplasmanlarda, bu hava şartlarında iki takım içinde bence bir puan iyidir. Özellikle sezon başlarında. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Takımımızın yaptığı geri dönüşten, reaksiyondan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da oyunu geliştirerek maçlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.