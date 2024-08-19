Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.