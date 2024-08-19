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Giriş Tarihi: 19.8.2024 22:01

Galatasaray'da Young Boys maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Galatasaray’da Young Boys maçı hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Yarın İsviçre'ye gidecek Galatasaray, TSİ 21.30'da müsabakanın oynanacağı Wankdorf Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray'da Young Boys maçı hazırlıkları
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