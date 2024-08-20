Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’tan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, transfere ilişkin açıklama yaptı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Arat, transferi kısa sürede tamamlayacakları sinyalini verdi.

Oyuncu gönderme konusunda birçok kulübün sorun yaşadığını belirten Arat, "Çok fazla kontratlı oyuncumuz var. Çok ağır şartlar var. Bunu büyük bir hassasiyetle götürmeye çalışıyoruz. Amir'in Rize'ye gidişiyle Ndour'un gelişi arasında saat farkına bakın. O derece hassas çalışıyoruz. Çok çetin pazarlıklar içindeyiz. Gitmek istemiyorlar. 'Çok iyi para alıyoruz ve kalalım.' diyorlar. Kararlıyız ama bunu taraftara aksettirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin, Beşiktaşlı çocukların mutluluğu olduğunu aktaran Arat, şöyle devam etti:

"Onlar mutlu olursa hepimiz mutlu oluruz. Şu an Beşiktaşlı çocuklar mutlu. Artık 'Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Semih.' diyorlar. Beşiktaş, kendi yıldızlarını yarattı. Hocamızla birlikte bir hibrit takım oluşturdu. İnşallah bu zor geçecek sezonda, uzun bir maratonda sakin olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Transfer toparlaması ve finali yakındır. Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Eksiklerimizi biliyoruz. Derin bir kadro var. İnşallah Beşiktaş, çocukları sevindirecek. Transfer limitinde ucu ucuna gidiyor. Satranç oyunu var. Elimiz dolu. Gitme hamlesi gerçekleştiğinde geliş oluyor. Zaman zaman bazı Demir Ege ve Tayyip gibi Türk oyuncuların transferde adı geçiyor. Demir Ege'den hocamız çok memnun. Tayyip Talha toparlanacak."

Hasan Arat, şu ana dek 22 oyuncu gönderdiklerini hatırlatarak, "Hala bitmedi. Bu zorluğu yaşıyoruz ancak bu, takımın performansını hiç etkilemiyor. Ndour'a 6 aydan beri çalışıyoruz. Beşiktaş, PSG'ye bir bedel ödemedi. PSG'ye teşekkür ediyorum. Çok yakın dostluğumuzu gösterdiler. PSG ile futbol akademileri konusunda girişimlerde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı, transferi gündemde bulunan Chelsea oyuncusu Angelo Gabriel'e ilişkin soruya ise "Prensip olarak isim açıklamıyoruz. Avrupa'da transfer ağustos sonu gibi kapanıyor. 15 gün içinde çok önemli fırsatların çıkacağını düşünüyoruz. Çok büyük bir hamle içinde olmayacağız. Hamleler belli. 3 oyuncu ihtiyacımız var. Son 15 günü iyi değerlendirmek istiyoruz. Önemli olan maçlarımız." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.