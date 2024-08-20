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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Eyüpspor’dan siftah Bodrum’da hasret!

Eyüpspor’dan siftah Bodrum’da hasret!
TRENDYOL Süper Lig'in iki yeni takımı İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 4-1 kazandı. Akdeniz ekibi ilk yarıyı Zdravko'nun golüyle önde kapattı. İkinci devrede açılan eflatun-sarılılar, 46'da Gianni Bruno, 55'te Mame Thiam, 85'de Samu Saiz ve 90+4'te Halil Akbunar'ın golleriyle farka koşup ilk galibiyetini aldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan cezası nedeniyle maçı locadan takip etti. Eyüp, puanını 4'e yükseltirken İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK 0 puanda kaldı.
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Eyüpspor’dan siftah Bodrum’da hasret!
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