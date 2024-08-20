Eyüpspor’dan siftah Bodrum’da hasret!

TRENDYOL Süper Lig'in iki yeni takımı İkas Eyüpspor ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 4-1 kazandı.İkinci devrede açılan eflatun-sarılılar, 46'da Gianni Bruno, 55'te Mame Thiam, 85'de Samu Saiz ve 90+4'te Halil Akbunar'ın golleriyle farka koşup ilk galibiyetini aldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan cezası nedeniyle maçı locadan takip etti.