Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafile, oradan karayolu maçın yapılacağı Bern'e geçecek.

Havalimanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kendilerinin yanı sıra Avrupa kupalarında eleme oynayan Beşiktaş ve Trabzonspor'un da İsviçre takımlarıyla eşleştiğini hatırlatarak, "Kaderin bir cilvesi. Bu eleme turlarında üç temsilcimiz İsviçre takımlarıyla oynuyor. Açılışı biz yapıyoruz. İnşallah oradan ikinci maç için umutlu ve burada da turu geçmemize destek olacak bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Young Boys'un sezona iyi başlayamadığının hatırlatılması üzerine Ergün, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için şampiyon takımların olduğu bir yoldan devam ediyoruz. İsviçre önemli bir futbol ekolü. Avrupa ve dünya şampiyonalarında her zaman mevcut. Young Boys'un stadının zemini sentetik. Sezona her ne kadar iyi başlamamış görünseler de geçen sezonun şampiyonu. Tehlikeli oyuncuları olan, ciddi bir futbol ekolü. Çok ciddiye alıp, hata yapmadan alabileceğimiz en iyi sonuçla ikinci maça umutlarımızı taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biriyiz. Sadece ülkemizin temsilcisi olarak değil, Avrupa çapında da sürekli Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir kulübüz. Yeni bir format var. Sekiz ayrı takımla, sekiz ayrı müsabaka oynanacak. Ocak ayının sonuna kadar sürecek. Farklı umutlar var. Çok büyük ve aynı seviyede takımlar olacak. Bu bize heyecan veriyor. Finansal açıdan da Şampiyonlar Ligi'nin getirileri çok yüksek. Hem finansal açıdan bu getirileri yakalamak hem de manevi anlamda taraftarımızı tatmin edecek bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyoruz."