İşte Wifried Zaha transferinin gerçekleşmeme nedeni! Vergiye takılmış...

Premier Lig'e dönmenin hesaplarını yapan Wilfried Zaha, İngiltere'deki vergilere takıldı. Eski takımı Crystal Palace'ın yanı sıra Leicester ile de masaya oturan futbolcu, prensipte anlaştı ancak vergi konusu gündeme gelince işler karıştı. Galatasaray cephesi, sol kanadın yıllık ücretini ödemeyi taahhüt ederken karşılığında ise 9 milyon Euro'luk kiralama bedeli alarak transfer için limit sorununu çözmeyi hesapladı.

G.SARAY'A 'SİZ ÖDEYİN' DEDİLER

Ancak Zaha, İngiltere'ye dönmesi halinde Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazandığı maaşın vergisini de ödemek zorunda kalacak. 2023- 24 sezonu oynanırken İngiltere'ye birkaç kez giriş-çıkış yapan Fildişili yıldıza yaklaşık 6 milyon Euro vergi faturası çıktı. Wilfried Zaha ile Crystal Palace ve Leicester City ciddi biçimde ilgilendi. Vergi problemi yüzünden iki kulüp de geri adım attı. Hem Crystal Palace hem de Leicester City cephesi, 6 milyon Euro'luk vergiyi Galatasaray'ın ödemesini istedi. Sarı-kırmızılı kulüp buna yanaşmadı. Bu sebeple Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü, vergi problemi halledilene kadar askıya alındı.