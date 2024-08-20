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Giriş Tarihi: 20.8.2024 19:31 Son Güncelleme: 20.8.2024 19:38

Son dakika haberi: Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllıık anlaşma sağladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllıık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertliler 17 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllıık anlaşma sağladı
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